Indésirable en Europe, Threads -le Twitter de Facebook- cartonne !

Threads

The Hollywood Reporter

Ainsi le premier message de Mark Zuckerberg sur son compte Threads, a reçu plusieurs milliers de likes, et ce, en quelques minutes.Il faut dire qu'il ne respecte pas vraiment les principes du RGPD en matière de confidentialité et de récolte / partage des données. En outre, les comptes Threads et Instagram sont apparemment liés et il est possible d'importer la totalité de ses contacts -ce qui ne plait pas du tout à BruxellesAdam Mosseri regrette fortement le reporten Europe. En pratique, la présentation de l'application est un savant mélange de Twitter / Facebook, avec un fil général (en VO). On peut d'ores et déjà retrouver quelques nom connus comme Netflix,, Jennifer Lopez ou Hugh Jackman. Rappelons que ce réseau entend profiter des dernières limitations de Twitter.