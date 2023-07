Samsung doit-elle craindre la popularité croissante de l'iPhone en Corée du Sud ?

Apple à la conquête de la Corée du Sud

Une popularité croissante chez les jeunes Coréens !

, entre l'ouverture de deux nouveaux Apple Store à Séoul , l'aménagement de l'App Store local ou encore les partenariats avec des groupes de K-Pop Depuis son introduction dans le pays en 2009,, avec un petit boost en 2013, réussissant à grappiller quelques 14% de parts de marché. Pas de quoi faire trembler le géant sud-coréen ? Pas si sûr !En effet, dans une publication estivale, le très sérieuxrévèle un bien intéressant sondage tendant à montrer. Une récente enquête menée auprès de 1 001 personnes en Corée du Sud par Gallup Korea présente la popularité de l'iPhone en fonction des tranches d'âge. Et c'est là que tout basculerait !Car la jeune génération -âgée de 18 à 29 ans- favoriserait davantage l'iPhone par rapport à un smartphone Samsung. Ainsi, avant de basculer sous les 10% pour les autres.Pour expliquer ce revirement, on pourrait se pencher par un changement des habitudes de consommation, l'attrait des USA et des produits étrangers, les réseaux sociaux, un signe de réussite sociale...