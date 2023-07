Un capteur 48MP pour toute la gamme iPhone 15

UN capteur 48 MP pour toute la gamme iPhone 15

Une meilleure qualité photo

Actuellement, seuls les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont équipés du capteur haut de gamme de 48 mégapixels. Mais dernièrement il est question que toute la gamme iPhone 15 embarque ce capteur premium, Pro comme non Pro.Jeff Pu -analyste de(basée à Hong Kong) - avait été le premier à émettre cette hypothèse en janvier . Il avait déclaré queApparemment, Sony -qui est en charge du module- aurait eu un peu de mal au niveau des rendements, mais aurait désormais doublé sa capacité de production pour fournir suffisamment d'unités pour toute la gamme.Mais surtout, cela permet de zoomer sur la photo sans perte de détails, et ce, tout en tenant compte des contraintes imposées par la taille des smartphones et en conservant ainsi un design compact. En effet, le logiciel va sélectionner les 12 MP centrés sur les 48 MP afin d'obtenir un zoom x2 sans perte.Cela se révèlerait(réservé aux versions Pro). Nous vous invitons à jeter un œil à notre test photo des iPhone 14 Pro pour en savoir plus sur les avancées des capteurs en 48 MP.