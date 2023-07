X, Xer, reX… Quel sera le vocabulaire post-Twitter ?

Une disparition presque achevée de Twitter

X

iOS 16

iPadOS 17

Un nouveau vocabulaire ?

tweeter

i

Depuis qu'Elon Musk a pris la tête de Twitter, celui-ci a procédé à de très nombreux changements au sein du réseau social. Entre licenciements de masse, fin des clients tiers, disparition des modérateurs ou formule payante, la mesure la plus controversée pourrait bien être celle, et ce, sans manipulation ni mise à jour au cours de la semaine précédente. Mais il faudra avoir -apparemment- la dernière version de l’application pour le changement d’icône.Notons qu’à partir de cette semaine, toute trace du petit oiseau semble avoir disparu ! Il ne restera plus qu’à s’habituer au nouveau vocabulaire consacré à la plateforme : c’est-à-dire au postage de X, à Xer, à reXer et autres déclinaisons.(pour le différencier du substantif Twitter avec un). À conjuguer très sobrement au présent de l’indicatif : je X, tu Xes, il X, nous Xons, vous Xez, ils Xent. On pourra réserver l’imparfait du subjonctif à des discussions nobles et poussées (nous Xiassions) dans lesquelles nous Xarions tous ensemble, tout du moins à l’écrit.