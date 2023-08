Apple retire une centaine d’apps ChatGPT !

point d’IA sur les iPhone chinois

incluent du contenu illégal en Chine

et à supprimer plus d’une centaine d’applications de type ChatGPT de son App Store chinois. Selon le, Apple aurait envoyé une note aux développeurs, précisant que ces applications. Elle a de plus demandé aux développeurs de veiller à se conformer aux dispositions administratives sur la synthèse approfondie du service d'information sur Internet, qui sont entrées en vigueur en janvier.Parmi ce nombre d’app, comme Spark, très médiatisé depuis son lancement dans l'App Store chinois le 29 juin dernier, ou encore ChatGAi Plus, un service de chatbot et de traduction basé sur l'IA, pourtant classé en 9 position dans le classement des applications payantes, avant sa suppression.