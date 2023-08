La contre-performance de l’iPhone fait chuter Apple en bourse

Un ralentissement des ventes d’iPhone compensé par les services

Une sanction immédiate de Wall Street

similaires

Ainsi, même si les bénéfices, quant à eux, se montent à 19,881 milliards de dollars, en hausse de 2,26%, avec 81,797 milliards de dollars, le CA fait moins bien que les attentes du consensus (qui s'élevait à 90,29 milliards de dollars).Malgré tout, cette contre-performance est compensée par les résultats des Services de la pomme, à savoir. Cette branche représente désormais plus du quart (25,93%) du chiffre d'affaires de l'entreprise.Ce faisant, sa valorisation chute bien en deçà des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.Malgré des sommes impressionnantes,. Mais l’avenir s’annonce toutefois assez clément pour Cupertino avec la keynote de rentrée et la sortie des iPhone 15 Luca Maestri -le directeur financier d’Apple- a toutefois précisé lors de l’appel aux résultats s’attendre à des chiffresà ceux des trois mois précédents, mais avec une accélération des ventes de l'iPhone et des Services, tandis que Mac et iPad devraient connaître -malheureusement- un recul à deux chiffres.