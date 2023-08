Résultats Apple T3'2023 : un chiffre d'affaires de 81,797 milliards de dollars (en baisse...)

UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN BAISSE DE -1,40 %

tant que les perspectives macroéconomiques ne se détériorent pas

Le trimestre le plus faible de l’année

Finalement, la crise a fini par toucher (légèrement...) Apple, qui affiche une baisse de -1,40 % sur une année. Pour ce trimestre, elle enregistre un chiffre d'affaires de 81,797 milliards de dollars et un bénéfice de 1,26 dollar par action, soit un total de 19,881 milliards de dollars (en hausse de 2,26 % sur un an). Il reste à savoir quelle sera la réaction de la Bourse à l'ouverture, puisque les résultats sont bien en deçà des prévisions...

UNE BAISSE GÉNÉRALE POUR L'IPHONE, L'IPAD ET LE MAC

DES SERVICES "ON THE TOP" !

Depuis l'année dernière, la firme se heurte: tensions économiques, enlisement du conflit en Ukraine, monde post-Covid, production fluctuante, hausse du prix des composants... Le tout sur fond d'inflation et de réchauffement climatique !Autant de facteurs qui ont pu ou peuvent encore influencer sur le calendrier des sorties d'Apple. Pour rappel, le trimestre des fêtes avait été marqué par le retard des MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 tout comme les Mac mini M2 . Ces derniers n'ont été dévoilés qu'en janvier 2023 soit au 2e trimestre fiscal. De même, pressentis pour le mois de mai, les derniers Mac dotés d’une puce M2 ont fini par être dévoilés... à la Keynote de la WWDC !Pour ce trimestre, le CFO, Luca Maestri, avait indiqué que. Il avait également rappelé que les cours des monnaies devraient demeurer défavorables, même si les Services devraient continuer leur ascension, concervant la même croissance.Du côté de Wall Street justement, le, les estimations allant de 82,81 milliards à 97,17 milliards de dollars. Du côté des bénéfices, la moyenne se situe autour de 1,36 dollar par action (de 1,17 dollar à 1,51).que certains analystes -Ming Chi Kuo en tête- avaient prévue. Il pèse aujourd'hui un peu moins de la moitié des recettes de la firme (48,50% du CA global). Dans le détail, les ventes des i Phone 14 iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max se trouvent comptabilisés sur la totalité du trimestre, ainsi que les versions jaune des modèles non Pro !(avec 6,840 milliards et -7,34 %), alors que la prochaine génération de M2 est enfin là. Notons tout de même que les ventes enregistrentPar contre, les tous récents MacBook Air 15 pouces, Mac Studio et Mac Pro ne seront réellement pris en compte que lors des prochains résultats.Pour ce trimestre, il n'y a pas de nouveaux modèles.(+2,47% pour les Apple Watch Series 8 et Ultra ainsi que les AirPods Pro 2 / Max HomePod mini , etc.).L’an dernier, Apple affichait un, soit 19,442 milliards de dollars, en baisse de -10,59 %. L’iPhone progressait de 2,77 % avec 40,665 milliards alors que les iPad, les Mac et les Wearables affichaient tous une baisse (entre -1,65 % et -10,6 %). De leur côté, les Services confirmaient encore et toujours leurs bonne santé, avec 19,604 milliards de dollars et une progression de 12,11 %.. Cette annonce fait désormais le bonheur des cabinets de statistiques et d'analyses et continue de nourrir les spéculations des financiers.