Les nouveaux Beats Studio Pro auraient-ils révélé les couleurs de l'iPhone 15 Pro ?

Au départ, certains pressentaient une teinte Rouge flamboyante -tirant légèrement sur le brique- ainsi qu'un très classique Or -proposé depuis l'iPhone XS.Apparemment,En effet, pour célébrer l'arrivée du titane, Apple aurait décidé de marquer en plus la distinction entre les Pro et non Pro. En effet, en plus d'être visuellement distinctif, le changement de matériau permettrait de réduire le poids du smartphone par rapport à ses prédécesseurs.Pour 2023, la firme californienne s'appuierait sur la nouvelle finition, avec une. La couleur de l'année serait aussi sobre que sombre, un. Quoiqu'il en soit, on aurait donc une gamme classiqueentre le Blanc/Argent, Bleu, Gris Titane et Noir / Graphite.Et, comme nous le faisait remarquer un lecteur (que nous remercions au passage),Ces dernières années,Depuis quelques jours, les rumeurs sortent concernant les nouveaux câbles USB-C qui devraient se trouver dans la boite. Apparemment,, plus solides que ceux qu'on trouve jusqu'à présent avec les iPhone. Ils seraient également 50% plus longs que les modèles actuels, soit 1,5 m d'un bout à l'autre.Mais. Ainsi, Apple pourrait brider ce dernier. Mais les avis diffèrent. Certains pensent que Cupertino proposerait la norme USB 2.0 sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus (limitée à un débit de 480 Mbits/s) et réserverait l'USB 3.2 (20 Gbits/s), voire du Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) aux modèles Pro. D'autres pensent que tous les appareils de la gamme auraient droit au Thunderbolt, les derniers pensant qu'aucun n'en bénéficierait !Quoiqu'il en soit, puisqu'ils devraient être assortis aux iPhone, certains ont donc spéculé sur les dernières photos ayant fuité sur le net. On trouverait un noir, un jaune, un bleu, un mauve, un rose/corail....Si vous n'êtesou si votre budget est plutôt restreint cette année, il est possible de, et ce, depuis plusieurs semaines. Retrouvez toutes les infos ici :