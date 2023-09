iPhone 15 : 8 Go de RAM pour les Pro, pas de câble tressé

Les petites surprises de l'iPhone 15 !

Les détails cachés de l'iPhone 15 !

Mais ce matin, le soleil se lève sur d'autres petites informations.. En effet, dans la RC de Xcode 15, le chercheur aaronp613 a trouvé quelques références. Si l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus sont équipés de 6 Go de RAM (comme tous les modèles d'iPhone 14),Mais il semblerait que leait rebondit sur ses pattes en précisant que lesdits câbles assortis sortiraient avec les prochains MacBook (Air M3 ?), ce qui annoncerait le retour de couleurs pour ces derniers et qui pourraient sortir en octobre Pour rappel, hier soir,: WiFi 6E, Thread, les poids et dimensions, bouton Action !En effet, déjouant tous les pronostics , Apple a même(ils restent inchangés aux USA). Ainsi, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont vendus à partir de(contre 1019€ et 1169€ pour leurs prédécesseurs). Les iPhone 15 Pro commencent à(128Go) contre 1 329 € pour l'iPhone 14 Pro, les iPhone 15 Pro Max à(256Go) contre 1 479 € pour l'iPhone 14 Pro (128Go) et 1 609€ en 256 Go. Cette diminution se répercute d'ailleurs sur toute la gamme d' iPhone disponible au catalogue