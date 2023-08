Quel Mac M3 aimeriez-vous pour octobre ?

Compte à rebours pour les premiers Mac M3

Quels Mac M3 attendre en octobre ?

probablement

Dans sa newsletter dominicale, Mark Gurman n'y voit pas seulement une refonte majeure de l'iPad Pro le rapprochant toujours plus du Mac, il est également reparti surAu cours de la dernière décennie, Apple a tenu un certain nombre de: en 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 et 2021. Pour autant, elle a opté pour une mise à jour laconique de son site les autres années. Une fois encore,, et se contenter d'un simple communiqué avec une mise à jour des catalogues, comme elle l’a fait précédemment.A priori,. De rumeur publique, la puce devrait être gravée en 3 nm par TSMC, via un nouveau process permettant des améliorations significatives des performances et de l'efficacité énergétique par rapport à la puce M2 (5nm).De même,-mais déjà les versions M1 et M2 ne l’étaient pas. Ces derniers ne devraient donc pas faire partie des premiers Mac M3 qui devraient -- faire leurs débuts en octobre 2023. En effet, les MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient logiquement bénéficier des puces M3 Pro, M3 Max et M3 Ultra, qui devraientêtre lancées dans un second temps, d'ici le milieu de 2024.