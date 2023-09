Une liste de lecture partagée en temps réel entre 32 utilisateurs chez Spotify

Spotify présente la fonction Jam

Pratique pour les soirées ou pour l'écoute à plusieurs

par exemple pour construire chacun sur son appareil la playlist d'une soirée. Seuls les utilisateurs de la formule payante pourront lancer des invitations à rejoindre une liste de lecture Jam.Les participants pourront se connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth en ouvrant l'App Spotify et en approchant les appareils, et il sera envisageable d'envoyer un lien ou un QR Code via un mail, un message ou sur les réseaux sociaux pour ceux qui se trouvent à distance. La fonction, en cours de déploiement, estL'utilisateur à l'origine de la liste de lecture. Il sera également envisageable de donner des droits à certains invités afin qu'ils puissent également agir sur le contenu (le pseudo de l'utilisateur sera indiqué en face de chaque titre ajouté) . Lorsqu'un utilisateur rejoint une session Jam, il pourra choisir de diffuser l'audio sur le même système que celui choisi par l'hôte, mais également, pour ceux qui se trouvent à distance, d'opter pour leurs propres appareils.De son côté, Apple s'appuie sur SharePlay pour partager du contenu, etavec des listes de lecture collaboratives, y compris via CarPlay