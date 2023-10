Spotify dénonce le contrôle "fou" d'Apple sur Internet et les consommateurs

Apple, un despote d'internet !

fou

Je trouve fou que deux entreprises [Apple et Google] contrôlent essentiellement la façon dont plus de 4 milliards de consommateurs accèdent à Internet dans le monde entier. Non seulement ils dictent les règles, mais ils sont également en concurrence directe en aval avec ces fournisseurs.

Le dirigeant profite de son passage au Royaume Uni ( juste après Tim Cook ) poursur le projet de loi en cours sur la concurrence et les marchés numériques. Pour rappel, ce texte est actuellement examiné par le Parlement (vu que l'Angleterre n'est ni soumise, ni protégée par le DMA et le DSA).Dans sa dernière sortie, Daniel Eck aimerait bien qu'Apple et Google soient contraintesEn effet, il les accuse tout simplement de contrôler la façon dont quatre milliards de consommateurs accèdent à Internet, et ce, dans le monde entier -contrôleet injustifiable !concernant le non respect de la concurrence -notamment en imposant aux développeurs à la fameuse commission de 30% dont sont exonérées les applications de Cupertino. Ou encore le fait qu'elle conserve certains outils et produits sans les ouvrir aux autres développeurs -abusant là encore de sa position.Pour rappel, en 2019,. Le Suédois soutenait que les règles de l'App Store, accusant l'entrepriseLa plateforme avait notamment souligné que la commission de 30 % sur les achats intégrés, y compris les abonnements, l'amenait(soit 12,99 dollars par mois au lieu de 9,99 dollars pour son forfait Premium), et ce, juste pour payer cette soulte. En effet, Spotify estime qu'elle n'est pas en mesure de baisser les prix et encore moins de payer d'elle même ce surcoût. En définitive, c'est tout simplement