L'audio Lossless de Spotify pourrait coûter 20€ par mois

Un abonnement Supremium à 20€/mois

Supremium

Une concurrence déjà présente et sans surcoût

En fouillant dans le code de l'application Spotify, l'utilisateur Hypixely sur Reddit a déniché des informations sur la future formule sans perte de Spotify., de mettre en place des listes de lecture basées sur un algorithme d'apprentissage automatique (par exemple en diffusant les morceaux avec un BPM proche), de classer votre bibliothèque par humeur, activité et genre, donnerait accès à 30h de lecture de livres audio,(le tarif de base étant identique en dollars et en euros, le tarif de cette formule pourrait également être de 20 euros par mois).Il va peut-être être compliqué. Bien entendu, comme pour les concurrents, il faudra disposer des oreilles et du matériel adéquats pour en profiter pleinement . La date de lancement de cette nouvelle formule n'a pas encore été révélée, ni les tarifs, mais ce serait pour cette année. Dites-nous dans les commentaires et le sondage ci-dessous si vous seriez prêts à payer plus que l'abonnement Premium pour profiter d'une meilleure qualité audio sur Spotify.