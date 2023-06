Apple Music améliore son expérience utilisateur (SharePlay, Playlists collaboratives, karaoke)

Apple Music est partout

Apple pousse l’expérience Karaoke !

Continuity Camera

Cette fonction vient s'ajouter à, qui donne à tous les passagers la possibilité de contribuer facilement à la musique en cours de diffusion. Tout le monde pourra ainsi contrôler la musique depuis son appareil même s’ils n’ont pas souscrit d’abonnement à Apple Music.. Ils pourront suivre des émissions individuelles, les télécharger automatiquement et être informés des nouveaux épisodes dès leur sortie.Après avoir lancé sa fonction karaoke il y a quelques temps,Ainsi les utilisateurs pourront se voir à l'écran et appliquer detout en chantant les paroles de leurs chansons préférées. D’après la photo, il faudrait une TV et une Apple TV, mais il serait probable que la fonction soit dispo sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac.