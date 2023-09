Quelles nouveautés pour l'iPhone avec la bêta d'iOS 17.1 ?

Apple Music

AirDrop / NameDrop

Autres modifications

Avec cette bêta, il est désormais possible de mettre des chansons, des albums, des listes de lecture et des artistes en favoris dans l'app Musique (à condition d'avoir un abonnement). Sa musique préférée est alors ajoutée à la bibliothèque, ce qui va permettre à l'algorithme d'La mise en favori fait afficherà coté du nom de la piste. Ce système remplace le précédent (). Notons que la mise en favori peut être effectuée à partir du widgetde l'écran de verrouillage., si vous n'êtes plus à la portée de la personne avec qui vous partagez des contenus (surtout à titre habituel).Cela signifie que vous n'avez pas à rester à proximité de cette dernière si vous entendez à transférer plusieurs fichiers. On note ainsi> Général > AirDrop, qui vous permet d'utiliser les données cellulaires pour effectuer ces transferts AirDrop, en plus du Wi-Fi.affiche désormais correctement les illustrations du chapitre en plein écran, corrigeant un bug d'iOS 17. La sectionde l'application Livres a été renomméeOn note aussi queet pas seulement les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max . Celui-ci permet de montrer quand la lampe de poche est allumée ou pas.Catastrophe,! Mais Apple les ajoutera probablement à nouveau dans une mise à jour ultérieure. Des tonalités personnalisées pour Mail et Messages ont été rajoutées. Il n'y pas d'informations pour le moment pour moduler ou enlever les nouveaux sons de notification Du côté des absents, il n'y a pas de nouvelles du coté desou de l'application Journal. Notons en revanche que NameDrop est désormais disponible sur l'Apple Watch avec watchOS 10.1 d'aujourd'hui.