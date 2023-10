Microsoft dénonce la domination de Google dans le secteur de la recherche

Microsoft dénonce les accords entre Google et Apple

vous pouvez dire que (Google) est populaire, mais pour moi, il est surtout dominant

Cela changerait la donne (pour Bing) d'être le moteur par défaut sur Safari

Le procès du siècle

Faisant suite à Eddy Cue et John Giannandrea , le patron de Microsoft, Satya Nadella, s'est également avancé à la barre dans le cadre de ce procès historique qui s'est ouvert mi-septembre contre Google, accusé d'Contrairement aux dirigeants d'Apple dont les témoignages ont été positifs,. Certains pourraient même dire que le patron de Redmond défendait là Bing, son propre moteur de recherche qu'il n'a pas hésité à proposer à la vente à Apple D'ailleurs,du fait de ses accords avec Cupertino.. De même, il dénonce la collecte de données effectuée par Google qui a lui a permis de renforcer sa puissance et d'imposer ses contrats.Pour rappel, la justice doit. Il s'agit là du procès antitrust le plus important ouvert aux Etats-Unis contre une entreprise tech, et ce, depuis vingt ans. Le précédent était justement celui contre Microsoft et son système d'exploitation Windows.Le gouvernement américain accuse en effet le groupe californien, comme Samsung et Apple. Ces derniers auraient ainsi -artificiellement- imposé que son moteur de recherche soit installé par défaut sur leurs appareils et services, et empêcher ainsi toute alternative concurrente d'émerger.