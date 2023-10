DuckDuckGo a failli être le moteur de recherche par défaut de l'iPhone

Moteur de recherche par défaut de la navigation privée de Safari ?

Probablement une mauvaise idée

Le procès du siècle

En 2018 et 2019, Apple serait entrée en discussions avec DuckDuckGo. Il s'agissait de remplacer Google en tant que moteur de recherche par défaut, mais uniquement dans le cadre de la navigation privée.Finalement, le projet ne s'est pas fait si l'on se réfère aux retranscriptions des auditions. C'est en effet ce que rapporte le CEO de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, même s'il fait état d'une, y compris le responsable de Safari.Selon, Cupertino n'aurait pas conclu d'accord, convaincue par John Giannandrea (qui a rejoint la firme californienne en tant que responsable de la recherche en 2018). Ce dernier craignait un partage possible d'informations,pour ses informations de recherche., peut-on lire dans certains mails communiqués.Pour rappel, la justice doit. Il s'agit là du procès antitrust le plus important ouvert aux Etats-Unis contre une entreprise tech, et ce, depuis vingt ans. Le précédent était justement celui contre Microsoft et son système d'exploitation Windows.Le gouvernement américain accuse en effet le groupe californien, comme Samsung et Apple. Ces derniers auraient ainsi -artificiellement- imposé que son moteur de recherche soit installé par défaut sur leurs appareils et services, et empêcher ainsi toute alternative concurrente d'émerger.Pour le moment, ont été entendus Eddy Cue et John Giannandrea , mais aussi le patron de Microsoft, Satya Nadella. Ce dernier a d'ailleurs révélé avoir proposé à Apple d'acheter Bing , non sans dénoncer la domination de Google dans le secteur de la recherche.