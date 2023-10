Quelles nouveautés pour la bêta 3 d'iOS 17.1 sur l'iPhone ?

Bouton Action

Wallet

Pour cette troisième version,. Il s’agit d’empêcher des déclenchements involontaires de ce dernier, quand l'iPhone se balance dans une poche ou un sac.Pour rappel, il dispose de: Mode Silence (activé par défaut), Mode Concentration (Ne pas déranger, Conduite, Repos, Travail, Temps pour soi, autres…), App appareil photo, App Dictaphone, Fonction lampe torche, App Traduire (non disponible au lancement), Fonction loupe, Fonction Accessibilité (à paramétrer) et, enfin la plus large, Raccourci. Ces dernières s'activent avec un appui prolongé.: appareil photo, lampe de poche, mémo vocal, concentration et Loupe. Les autres comme sourdine et raccourci ne sont pas concernées (sauf que si vous attendez un appel et que vous appuyez malencontreusement sur le bouton mute, ça peut faire désordre aussi).Notez que ces changements ne s'appliquent qu'au Bouton Action, et qu’il est donc toujours possible de déclencher accidentellement l'appareil photo ou la lampe de poche à partir de l'écran de verrouillage dans les mêmes circonstances.Cupertino a introduit une autre modification, là encore limitée.D'après les notes de téléchargement, cette dernière pourraitpour les bêtatesteurs qui ne sont pas encore passés à la bêta 3. Il se pourrait que les cartes bancaires ne fonctionne pas ou alors de manière aléatoire. Le seul moyen est donc de passer à iOS 17.1 b3.