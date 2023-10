Apple offre des AirPods Max à de riches influenceurs pour... regarder la keynote "spatiale"

Lamarr Wilson a reçu le fameux colis et le déballe sur TikTok

Apple offre des AirPods Max pour la keynote

C'est bientôt Halloween et Apple vous réserve quelques friandises.



Le soir du 30 octobre, nous dévoilerons quelque chose de spécial et vous inviterons à rejoindre la soirée de veille en ligne.



Pour rendre votre expérience visuelle un peu plus « spatiale », nous espérons que vous apprécierez une écoute immersive avec les AirPods Max, ainsi que quelques collations sucrées et effrayantes.

Et pas n'importe lesquels !, ainsi que des snacks pour profiter au mieux de la keynote.et même les influenceurs devront la regarder depuis la maison. C'est d'ailleurs une bonne indication pour d'éventuelles nouveautés, qui ne devraient pas changer sur le plan esthétique.Histoire de rendre la visualisation de la keynote plus agréable, la firme a donc fait parveniret autres crackers typiques des USA.Le pack était également accompagné d'un message :Evidemment,, car Apple l'avait plutôt réservé au futur casque Vision Pro, qualité. Cela peut à la fois faire référence au nouveaudu produit qui sera utilisé pendant la conférence ou éventuellement révéler quelques indices sur les produits présentés.à venir sur la plateforme, avec pourquoi pas, des expériences de contenus en 3D qui interagiraient avec le casque.