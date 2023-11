Dernière ligne droite avant les App Store alternatifs !

plus que quelques semaines avant les App Store alternatifs ?

sideloading

système hautement contrôlé

Les enjeux du DMA et les conséquences pratiques pour Apple / ses utilisateurs

gatekeepers

En effet, en application du DMA (Digital Market Act), Apple va être contrainte au, et. La conséquence directe est que la firme ne pourrasur les achats intégrés.Dans sa dernièrePower On, le ô combien bien informé Mark Gurman précise que Cupertino introduira toutefois un, qui autorisera les utilisateurs sur le sol de l'UE d'installer des applications hébergées ailleurs.dans le cadre de ces changements, probablement via une mise à jour localisée d'iOS 17.Parmi les rumeurs, certains avaient pensé que ce changement pourrait intervenir avec iOS 17.2 d'Apple, qui devrait être publiée le mois prochain. Mais il s’agirait a priori d’une référence dans la bêta d’iOS 17.2 sans aucun rapport.Pour rappel, la loi sur les marchés numériques, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2022, exige que les entreprises considérée comme desdoivent. Mais, au regard du nombre d’utilisateurs de Messages en Europe, qui serait en deçà des seuils de l’UE.Si le DMA était appliqué dans son ensemble, celui-ci aurait un, avec des changements historiques au niveau de l'App Store, Messages, FaceTime ou encore Siri. A commencer par les conséquences financières et le manque à gagner ! D’ailleurs,. De même, Apple a augmenté le prix de certains de ses abonnements il y a quelques semaines : Apple Arcade , Apple TV, Apple News+ (l’Europe n’est pas concernée par ce dernier) et bien sûr Apple One.De son côté, la firme californienne s’est toujours. Pour elle, cette décision serait une porte d’entrée pour les logiciels malveillants, aux escroqueries, au suivi des données et à d'autres problèmes. En attendant les procédures en cours, Apple doit appliquer le DMA . A défaut, elle risque des amendes financières très lourdes, pouvant aller jusqu'à 20 % de ses revenus mondiaux.