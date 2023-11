Le modem 5G d'Apple ? Un projet incertain, voire abandonné !

Pas de modem 5G pour Apple ?

En effet, des sources de la chaîne d'approvisionnement d'Apple affirment que les tentatives de l'entreprise pour développer son propre modem auraient échoué jusqu'à présent, et que la firme californienne serait en train de mettre fin à plusieurs années de recherches infructueuses., qui auraient eu vent de retours similaires en provenance d'un sous-traitant japonais.Pour le moment, il n'y a aucune confirmation officielle ou officieuse (en provenance de Mark Gurman au hasard). Toutefois, lementionnait aussi des difficultés de développement du modem 5G en septembre, évoquant des problèmes majeurs liés à des, à unedes enjeux mais également desPour. De son côté, Ming-Chi Kuo qui estimait qu'Apple ne fournirait pas de modem 5G avant 2025. Le passage à un modem Apple pourrait commencer avec l'iPhone SE 4 et les iPhone 18. Ce modem serait limité aux bandes sub-6GHz, mais les ondes millimétriques et les communications via satellites ne seraient pas prises en charge.La question d'un modem 5G par Apple ne date pas d'hier, ce projet lui permettant de réduire sa dépendance vis-à-vis de Qualcomm.. La firme aurait planifié sa conception depuis plus de cinq ans, raison pour laquelle elle a acquis la majorité de l'activité de modem pour smartphone d'Intel en 2019. Elle aurait même envisagé son lancement pour 2023 (mais en vain).Pour le moment,-malgré son histoire juridique tumultueuse avec Cupertino- reste donc le fournisseur attitré pour plusieurs années. Contre toute attente, les deux firmes ont reconduit leur contrat jusqu'en 2026,Rappelons au passage que Qualcomm est aussi le fournisseur, bien que certains des composants de radiofréquence aient été conçus par Apple.