L'App Google Drive sur iOS peut enfin scanner des documents

Google Drive peut enfin scanner des documents sur iOS

Les utilisateurs de l'App Google Drive sur iPhone et Pad vont enfin pouvoirPour cela, il suffira de toucher l'icône d'appareil photo en bas à gauche de l'interface au dessus du. Il sera ensuite possible de recadrer le document et l'App pourra également suggérer un titre (uniquement aux US pour le moment). Si Google présente officiellement cette nouvelle fonctionnalité , il faudra certainement patienter le temps que la mise à jour soit déployée (elle n'est pas encore disponible sur les appareils de la rédaction).