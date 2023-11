Attention, des utilisateurs de Google Drive se plaignent de fichiers manquants

Des fichiers perdus au sein de Google Drive for Desktop ?

Ne cliquez pas sur « Déconnecter le compte » dans Google Drive for Desktop

.

Ne supprimez pas et ne déplacez pas le dossier de données de l'application :



sur Windows : %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS

sur macOS : ~/Bibliothèque/Application Support/Google/DriveFS



Si vous disposez de suffisamment d'espace sur votre disque dur, nous vous recommandons de faire une copie du dossier de données de l'application.

Vérifiez vos fichiers

Plusieurs utilisateurs. Un témoin sud-coréen évoque ainsi la perte de l'ensemble de ses documents enregistrés depuis le mois de mai dernier. Selon nos confrères d' Android Police Le temps que Google puisse enquêter, rassurer ses utilisateurs, voire proposer une solution pour récupérer les fichiers,Rappelons que les services dans le cloud, comme Google Drive mais également iCloud d'Apple et l'ensemble des solutions du marché, ne sont pas un gage de sécurité absolue et encore moins une sauvegarde infaillible. Il est toujours préférable, voire nécessaire, de disposer d'une seconde sauvegarde, particulièrement pour vos fichiers dont la perte serait problématique.Si vous faites confiance à iCloud et que, ce qui est judicieux, vous pouvez consulter notre article dédié et/ou vous rendre à cette adresse