Face ID se glissera-t-il un jour sous l'écran de l'iPhone ?

la disparition progressive de la dynamic island ?

un haut niveau d’exigence et de perfectionnement

caméra sous panneau

En effet, selon un nouveau rapport issu des chaines d’approvisionnement,, qui utiliserait la technologie développée par LG Innotek. Mais cette technologie. L’opération camouflage porterait sur le mode Face ID, mais aussi -dans un second temps- sur la caméra frontale (pas sûr que l’iPhone fasse de meilleurs selfies pour autant).Au niveau du design global,. Mais avant cela, Cupertino a une longue liste de problèmes à résoudre et de composants à intégrer pour arriver à un tel résultat : haut-parleur supérieur (pour les appels vocaux), capteur de proximité, les composants pour Face ID (émetteur de points et caméra) et caméra frontale. La plupart de ces composants étant intégré à la Dynamic Island.Selon de nombreuses sources, Apple possède déjà plusieurs brevets et la technologie nécessaire pour intégrer ces composants sous l’écran. Mais(notamment du côté de la photographie où les exigences sont élevées).D’aprèsApparemment, LG Innotek aurait participé au développement préliminaire d'une(UPC) dans laquelle la découpe de la caméra ne serait pas visible.Loin de se reposer sur ce seul fournisseur,(Samsung ?) de lui proposer des composants de ce type,. Enfin, compte tenu des différents niveaux de qualité, la caméra pour les selfies ne devrait pas être déplacée sous l'écran tant que la technologie n'est pas nettement plus avancée. Il faudrait alors compter deux ans supplémentaires, soit pas avant 2028.De telles rumeurs ne sont bien évidemment pas nouvelles. On se souvient que dans un rapport datant d’avril 2023,indiquait qu'il fallait. A ce moment, seuls les iPhone Pro semblaient pouvoir disposer de Face ID sous l'écran et d'une simple perforation pour la caméra frontale. Les modèles non Pro devront patienter deux années supplémentaires pour en bénéficier.