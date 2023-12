Les chargeurs sans fil MacGo d’Anker seront compatibles Qi2 pour les iPhone 13, 14 et 15

Bientôt des chargeurs sans fil plus rapides et plus abordables !

contrairement aux anciens produits Qi (limités à 7,5 W avec les iPhone), les nouveaux produits MagGo pourront aller jusqu’à 15 W, la même puissance que celle que vous obtenez avec l'équipement MagSafe d'Apple

Qu’est-ce que le Qi2 ?

Alors que l'on pensait que cette dernière réservée aux derniers iPhone 15 et iPhone 15 Pro , cette mise à jourEn effet, la porte-parole d'Anker, Mary Woodbury, a confirmé dans un e-mail àque,. En revanche, rien n’est précisé en ce qui concerne la gamme iPhone 12 ou l'iPhone 13 Mini (qui reste bloqué à un maximum de 12 W même avec un chargeur MagSafe).Rappelons qu’Apple a collaboré avec le(WPC) afin d'élaborer cette nouvelle génération du standard de charge sans fil Qi. Cette dernière -qui s'appuie sur la technologie MagSafe de Cupertino- offre une charge sans fil plus rapide. Le consortium a ainsi intégré un profil magnétique de charge sans fil au standard Qi2 permettant d'aligner de manière optimale le chargeur sans fil et l'appareil à recharger grâce à des aimants.La technologie MagSafe reste toutefois la propriété d'Apple et certaines fonctionnalités, (dont la charge à 15W via les périphériques certifiés) nécessitent toujours une certification. Pour cette dernière, les accessoiristes doivent payer une petite taxe, qui est naturellement répercutée sur le prix final. Dernièrement, Belkin et Anker semblaient affirmer que les iPhone compatibles MagSafe pourraient profiter de la charge sans fil à 15W sur les chargeurs certifiés Qi2, beaucoup plus abordables que les produits certifiés MagSafe.