Quelles nouveautés pour iOS 17.2 sur l’iPhone ?

Comme beaucoup d’entre vous l’ont remarqué, la météo n’est pas au beau fixe ces dernières semaines : aux vagues de chaud se sont succédés pluie, froid et neige.Pour cette version,avec davantage de détails (les probabilités de précipitations, l'indice UV ou encore le vent), des prévisions quotidiennes et des infos Lever et coucher du soleil pour son emplacement. Actuellement, le widget propose uniquement la température actuelle (amplitude pour la journée) et les conditions actuelles (nuageuse, claire, etc.). Mais cette fonctionnalité sera limitée aux Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 , seules dotées de la puce S9. Il s’agit d’ailleurs d’une des rares nouveautés des montres d’Apple en 2023 Par exemple, les utilisateurs pourront demander combien d'heures de sommeil ils ont dormi la nuit passée (à condition d’avoir porté sa montre), s'interroger sur leur progression physique, leur fréquence cardiaque ou leur glycémie s'ils ont un moniteur connecté. Mais aussi son poids, ses médicaments…Cette fonctionnalité devra être activée. Sur l'iPhone, ouvrez l'application Réglages et sélectionnez Santé > Accès aux données et appareils > Siri, puis activez. Sur l'Apple Watch, ouvrez l'application Réglages et sélectionnez Santé > Applications et services > Siri, puis activezPour cette mouture, Apple a pensé à ses tout derniers iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, avec une. Dans les petites notes de téléchargement, il est question. En pratique, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max devraient maintenant être plus rapides à se concentrer sur les objets plus éloignés (à vérifier).L'autre grand changement de caméra dans iOS 17.2 est latoujours sur les modèles Pro de cette année. Ces dernières sont conçues pour être regardées sur le casque Vision Pro, qui doit être lancé début de 2024.Il est rare qu'Apple offre des fonctionnalités hardware supplémentaires plusieurs années après la commercialisation d'un appareil, même si l'on pourrait aussi imaginer que la rétro-compatibilité ne soit pas si compliquée à implémenter, car ces appareils géraient déjà la charge sans-fil à 15W, mais avec une norme propriétaire.Pour rappel,. Elle offre les mêmes possibilités que le MagSafe, à savoir 15W en charge rapide sans-fil. L'intérêt est surtout de pouvoir acheter des chargeurs non-certifiés par Apple et sa technologie propriétaire !Apparues brièvement,. En effet, elles ont joué à cache-cache dans les dernières bêtas et il faudra attendre un peu pour jouer avec et écouter plus facilement de la musique avec ses proches.En revanche, la raison ne serait pas technique mais plus juridique ! Le code vu par nos confrères américains indique que ce retrait est motivé par des. Mais Apple travaille toujours sur la fonctionnalité avec -par exemple- des limites sur le nombre deCette fonction devait s'ajouter à, qui donne à tous les passagers la possibilité de contribuer facilement à la musique en cours de diffusion. Tout le monde pourra ainsi contrôler la musique depuis son appareil même s’ils n’ont pas souscrit d’abonnement à Apple Music.. Ils pourront suivre des émissions individuelles, les télécharger automatiquement et être informés des nouveaux épisodes dès leur sortie.. La firme envisage en effet une sérieuse refonte de son app TV, et les contenus pourront être achetés directement dans l'application. Mais pour l'instant, le changement n'a pas réellement été mis en œuvre.