L’outil Traduction est disponible sur le Bouton Action de l’iPhone 15 Pro

Un bouton configurable

• Mode Silence (activé par défaut)

• Mode Concentration (Ne pas déranger, Conduite, Repos, Travail, Temps pour soi, autres…)

• App appareil photo

• App Dictaphone

• Fonction lampe torche

• App Traduire

• Fonction loupe

• Fonction Accessibilité (à paramétrer)

• Raccourci (à paramétrer)

Une seule Action possible

Il se situe sur le côté gauche de l’iPhone (écran face à soi) à la place du commutateur activant la sourdine / mode vibreur -avec ou sans sonnerie en fonction de ses préférences.L’utilisateur peut choisir parmi. Il sera également envisageable de(de gauche à droite d’après la capture d’écran de la Keynote). Sur les neuf présentées par Apple, une seule restait encore à être déployée : la fonction Traduction, ce qui est désormais choses faite !La dernière langue utilisée dans l'application manuellement ou via Siri s'affiche alors et vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Ce qui va s'avérer très pratique quand vous êtes dans un pays étranger et que vous devez communiquer. Cette dernière sera sans doute très utile à Paris lors des prochains JO !Par défaut, le bouton Action conserve les fonctions de son prédécesseur, à savoir passer en mode Silence.. Une information s'affichera alors sur la Dynamic Island. Notons que le bouton émettra un retour haptique différent pour chaque état.En pratique et en fonction de leurs habitudes, les utilisateurs pourront-comportant une ou plusieurs actions- pour lancer le timer de leur brosse à dent connectée, allumer une lampe, écouter le bulletin météo audio en fonction de sa localisation (avec une actualisation en temps réel) et/ou lancer Mac4ever.En effet, les applications tierces n'auront pas besoin d'avoir un accès direct au bouton Action / iOS, ce qui devrait plaire à Apple, puisque cette dernière n'aime pas vraiment ouvrir l'accès à ses services et produits. Mais pour cela,. Aussi, on peut espérer que ce nouveau bouton puisse les motiver à travailler sur la question.