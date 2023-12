Un bouton dédié aux vidéos spatiales sur l’iPhone 16 !

concept MacRumors

L’iPhone 16 devrait présenter quelques légères nouveautés côté design, avec un. Celui-ci pourrait être situé, ce qui amènerait Apple à déplacer l’antenne pour les ondes mmWave sur les modèles américains. Celle-ci serait localisé vers la gauche sous les boutons de volume et d'action.Développé en interne sous le nom de code, il s’agirait d’un. On ne sait pas trop comment il fonctionnerait, mais il pourrait ne se déclencher que par un appui prolongé comme le Bouton Action, pour éviter d’être activé par erreur. On pourrait aussi penser à des fonctions différentes selon les niveaux de pression… Ou encore n’être dédié qu’à laen lien avec avec le casque Vision Pro.Enfin,. En effet, la-ce qui leur permettra également d’enregistrer des vidéos spatiales. Actuellement et depuis iOS 17.2 , seuls les l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max peuvent enregistrer des vidéos spatiales à l'aide des caméras large et ultra-large.Rappelons que, selon les dernières rumeurs,(ndlr : il est en effet question qu’il soit étendu à tous les iPhone de la gamme et qu’il ne soit plus exclusif aux Pro). Les boutons latéraux seraient plus longs, avec uneet non plus un format oblongue. Bref, des boutons partout !