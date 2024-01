Apple, en tête des ventes de smartphones en 2023 !

Apple passe en tête des ventes de smartphones

dominé le marché au quatrième trimestre avec une part de 24% des livraisons, grâce au lancement de nouveaux iPhone

Apple commence l’année en beauté si l’on en croit la dernière étude d’IDC. En effet,, ce qui n’était jamais arrivé jusqu’à présent.La firme californienne aurait vendu, contre 226,6 millions de smartphones pour le Sud-Coréen. Notons également que c'est la première fois depuis 2010 que ce dernier ne prend pas la tête du podium. En parts de marché, cela représenteEn effet, son concurrent direct Canalys est arrivé aux mêmes conclusions, avançant qu’Apple auraitC’est en effet, qui s’étaient ternies fin 2023 avec une pénurie d’iPhone pour Noël. De même, l’arrivée de l’USB-C pourrait avoir joué dans la bataille. De même, on constate une reprise des vente des iPhone 14 (moins chers et faisant l’objet de promotions de la part des revendeurs comme des opérateurs).Globalement, il s’agit d’une très belle performance, surtout dans(qui profite d’ailleurs du marché chinois de plus en plus chauvin).