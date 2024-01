Spotify dénonce l'hypocrisie d'Apple avec les liens externes sur l'App Store

Une fois de plus, Apple a démontré qu'elle ne reculera devant rien pour protéger les bénéfices qu'elle prélève sur le dos des développeurs et des consommateurs via le monopole de l'App Store. La dernière décision aux États-Unis -imposer des frais de 27 % pour les transactions effectuées en dehors d'une application sur le site Web d'un développeur- est scandaleuse et va à l'encontre des efforts du tribunal pour permettre une meilleure concurrence et un plus grand choix pour les utilisateurs.



Cette action fait suite à des mesures similaires prises par Apple pour contourner les normes en Corée du Sud et aux Pays-Bas. Cependant, la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'UE mettra enfin fin à cette imposture, qui est essentiellement une reconstitution des frais d'Apple. Nous demaons vivement la Commission européenne à agir rapidement et de manière décisive pour empêcher Apple de mettre en œuvre des frais similaires, qui sont interdits en vertu de la DMA.