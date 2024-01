Les poursuites judiciaires se multiplient pour Apple en 2024

Quatre ans d’enquête !

Un démantèlement possible ?

Le processus d'Apple dédié à l'examen et l'approbation des programmes sur l'App Store améliore la sûreté et la sécurité mais confère également à ces applications une plus grande légitimité aux yeux des utilisateurs

Selon, cette décision serait motivée par, lorsque le DoJ avait annoncé un examen en matière de concurrence déloyale très attendu dans le secteur tech. Dans le collimateur, quelques grands noms au comportement douteux : Apple, Amazon, Google et Facebook., qui avait du se prononcer sur de supposées pratiques anticoncurrentielles de Cupertino et sur la manière dont cela affectait ses activités. Par la suite, Tile et surtout Epic Games avaient également fait entendre leur voix contre Apple.En effet, son rapport contiendrait un appel à peine caché en faveur de leur démantèlement . C'est en substance ce que dévoilait le Républicain Ken Buck, un opposant au projet.La plate-forme de jeu en ligne avait en effet déclaré que la boutique d'applications de la Pomme offrait des réels avantages en matière de confidentialité et de sécurité pour ses utilisateurs, se rangeant aux côtés de la firme californienne.