Les revenus de l'App Store européen, un petit poi(d)s pour Apple

Un petit poi(d)s européen

mise en œuvre en mars

des Modifications fermement critiquées !

(Tim Cook) - La semaine dernière, nous avons annoncé un certain nombre de changements en Europe, qui entreront en vigueur à partir de mars. Ils [seront enregistrés sur] le dernier mois du premier trimestre civil du deuxième trimestre fiscal.

Nous avons notamment dévoilé d'autres opportunités de facturation, le recours à d'autres magasins d'applications ou des places de marché, si vous le désirez. Nous ouvrons également la NFC pour de nouvelles fonctionnalités pour les applications bancaires et de portefeuille.

Si vous pensez à tout ce que nous avons accompli au fil des ans, nous nous sommes vraiment spécialisés dans la confidentialité, la sécurité et la facilité d'utilisation. Nous avons fait de notre mieux pour nous rapprocher le plus du passé, au niveau des choses que les gens aiment dans notre écosystème, comme nous le pouvons.

Mais nous n'allons pas pouvoir fournir le maximum parce que nous devons nous conformer à cette réglementation.

Il est difficile de prédire avec précision de ce que les développeurs et les utilisateurs feront. J'attendrai donc de voir ce qui se passera au mois de mars.

Le DAF d’Apple est venu confirmer une estimation de l'importance de l'activité App Store dans l'Union européenne. Apparemment,Il n'a pas confirmé de date exacte de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions se contentant de rappeler unePour rappel le DMA impose à Apple d'autoriser des téléchargements via des magasins alternatifs , mais sous certaines conditions drastiquement posées et toujours avec une commission -certes réduite mais existante.En revanche, elle a modifié son système de commission.pour le téléchargement et le paiement des apps. Dans ce cas, les anciennes règles continueront de s'appliquer sans modification, il continuera de verser 30 / 15% du prix à Apple.. Dans ces conditions, la commission passe à 17 %, plus 3 % si elles passent par le système d'achat intégré d'Apple (ce qui sous-entend bien qu'elle peut passer par un autre moyen de paiement). Quant à eux, les petits développeurs verseront 10 % (avec toujours les 3 % en plus si l'achat est effectué via Apple), contre 15 % auparavant.Apparemment, personne n'est vraiment satisfait de la situation, aussi bien Apple qui s'estime. Ce que Tim Cook a dit avec plus de nuances que le communiqué.De même, de nombreuses firmes concurrentes critiquent la position prise par Apple dans ce dossier, le dernier en date étant Meta.Lors de l'annonce des résultats financiers du quatrième trimestre 2023 de Meta, il a partagé quelques réflexions sur les propositions d'Apple. Il estime que les nouvelles règles sont si onéreuses qu'il ne voit pas comment les développeurs le choisiront. Il a d'ailleurs précisé que