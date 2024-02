iOS 17 versus iOS 16 ! Quel taux d'adoption ?

Quels chiffres pour iOS 17 et iPadOS 17 ?

Et par rapport à l'année dernière ?

Voici le tableau de compatibilité d'iOS avec les différents modèles d'iPhone

Notons qu’il s’agit de la première fois qu'Apple nous donne ce type d’informations depuis la sortie du système d'exploitation en septembre dernier.Ainsi, on y apprend que, 23 % sous iOS 16 et 11 % sous une version antérieure d'iOS. Dans la foulée, Cupertino a aussi partagé les chiffres d'iPadOS :, 29 % d'iPadOS 16 et 10 % d'un système antérieur.A titre de comparaison, l'année dernière,qui tournait sur 81 % de tous les iPhone introduits au cours des quatre dernières années. A l'opposé, seulement 53 % des iPad étaient passé à iPadOS 16 en février 2023. la situation est donc inversée :Pour rappel, iOS 17 est sorti en septembre , et Apple a publié trois mises à jour majeures jusqu'à présent.A défaut d'informations complémentaires, il est difficile de privilégier une explication.Rappelez-vous,, qui était vraiment grevé de bugs (la tremblante de l’ iPhone 14 Pro et l’ iPhone 14 Pro Max , les mystérieuses lignes vertes et jaunes, le gel des iPhone 14 lors de la récupération des données ou encore les alertes des copier-coller...).Pour cette année, on a constaté quelques soucis au niveau de la connectivité Wi-Fi, du redémarrage des iPhone durant la nuit ou encore de la charge sans fil dans certaines BMW et Toyota.