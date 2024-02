Les bêtas d'iOS 17.4, iPadOS 17.4, watchOS 10.4, tvOS 17.4, macOS Sonoma et visionOS sont dispo !

Un menu complet pour ce soir !

Après le raté de la semaine dernière (avec une bêta 1 bis pour iOS 17.4), Cupertino publie de nouvelles versions ce soir. Il ne reste plus qu'àpour découvrir quelles nouveautés présentées ce soir sont disponibles ! Et surtout savoir ce que ces mises à jour de bêta signifient réellement. Nous les détaillerons dès que nous les aurons installées.On vous rappelle queet que certaines sont plus ou moins rapides à se lancer. Il faudra sans doute patienter, car on n'a même plus accès à notre compte developper (ça bouchonne un peu plus ce soir). téléchargement auprès de magasins alternatifs , modification des modes de paiements, ouverture des navigateurs et des moteurs de recherche ou encore celle de la NFC.En plus de ces mises à jour, iOS, des transcriptions pour les podcasts dans l'application Podcasts, la prise en charge de l'utilisation de SharePlay avec le HomePod, ou encore des activités en direct de Chronomètre.