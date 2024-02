La quête de perfection au Super Bowl : Alicia Keys "corrigée" sur YouTube !

Une petite correction de la performance d'Alicia Keys

La perfection n'est pas de ce monde (mais existe sur YouTube)

Si vous faites partie des quelque 123 millions de spectateurs du dernier Super Bowl (une audience record avec une hausse de 7% par rapport au score réalisé en 2023), vous avez peut-être pu profiter de la courte performance d'Alicia Keys. Cette dernière a ainsi fait une apparition vêtue de rouge et de strass au sein du show mené par Usher cette année. Lors de l'intro de son titre If I Ain’t Got You , la voix de la chanteuse a eu une très légère hésitation, avant de prendre son envol cristallin habituel, maisEn effet, si vous comparez la performance en direct à celle proposée par la NFL sur YouTube (et en audio spatial sur Apple Music , sponsor de l'événement),Reste à savoir si cette petite correction a été demandée par l'artiste, sa maison de disque, Apple, ou encore la NFL (ou l'ensemble de ces acteurs), et surtout,. Libre à vous de juger.