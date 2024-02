Tim Cook signe sa pire prestation dans une vidéo publicitaire

Tim Cook chantera-t-il dans la prochaine vidéo ?

En effet,. Bon avouons-le, il est certainement plus compétent en CEO qu’en acteur. Attention vous êtes prévenus, c'est vraiment terrible !D'un côté, on trouve Ludacris, Lil Jon et Taraji P. Henson à Las Vegas. Et de l'autre, Tim Cook, dans un bureau de l'Apple Park (hop petits placements de produits avec l' iPhone 15 Pro Max et son support de charge, mais aussi beaucoup de carnets !). Et(en mode où est Charlie ?).Apple Music parraine son deuxième NFL Super Bowl Halftime Show. Le match (Super Bowl LVIII) se déroulera le dimanche 11 février à 18 h 30 ET/15 h 30 PT (soit 00 h 30 sur M6 en France). Il sera diffusé sur Paramount+, ou à la télévision sur CBS. On pourra voir lesA titre d'exemple, celui du(2015) avait été regardé par 118,5 millions personnes (avec un pic à 120,3 millions à la fin), ce qui constitue la plus grosse audience de l'histoire de la télévision américaine !(2017) enregistrait quant à lui le record du spectacle musical le plus regardé de tous les temps, avec 150 millions de spectateurs !