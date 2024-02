Tim Cook retrouvera-t-il Usher avant le Super Bowl ?

Un teasing made in Apple

where’s Usher ?

Un énorme enjeu financier !

Pour cette seconde publicité, lesseront déçus car il n’y a pas de scène inédite avec le CEO ().Pour le reste, celle-ci reprend le même thème :ou plutôt montre la quête de Ludacris, Lil Jon et Taraji P. Henson à Las Vegas, tous trois obéissant à la demande du CEO d'Apple :On ne vous dévoile pas la fin mais il y a un certain fan service impliquant une fontaine, de l’eau, des déhanchements et une rose rouge ! Une enquête au Caesar Palace et même Wesley Snipes, dans le rôle du chasseur de primes...Apple Music parraine son deuxième NFL Super Bowl Halftime Show.. Il sera diffusé sur Paramount+, ou à la télévision sur CBS. On pourra voir les Chiefs de Kansas City (Champion de Conference AFC) affronter les 49ers de San Francisco (Champion de Conference NFC).A titre d'exemple, celui du Super Bowl XLIX avec Katy Perry (2015) avait été regardé par 118,5 millions personnes (avec un pic à 120,3 millions à la fin), ce qui constitue la plus grosse audience de l'histoire de la télévision américaine ! Le Super Bowl LI avec Lady Gaga (2017) enregistrait quant à lui le record du spectacle musical le plus regardé de tous les temps, avec 150 millions de spectateurs !