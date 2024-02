Microsoft et Meta, unis contre les nouvelles règles de l’App Store (DMA)

Mise à jour (réponse officielle d'Apple) :



L'approche d'Apple à l'égard de la loi sur les marchés numériques était guidée par deux objectifs simples : se conformer à la loi et réduire les risques inévitables et accrus que le DMA créé pour nos utilisateurs européens.



Tout d'abord, cela signifiait étudier le DM pour comprendre comment iOS, Safari et l'App Store pourraient répondre au mieux à ses exigences. Les équipes d'Apple ont passé des mois à échanger avec la Commission Européenne. En un peu plus d'un an, elles ont créé plus de 600 nouvelles API et un large éventail d'outils de développement. Ces changements reflètent le travail de centaines de membres de l'équipe Apple qui ont passé des dizaines de milliers d'heures à créer les nouvelles capacités nécessaires pour se conformer à la DMA.



Pour chaque changement, les équipes d'Apple ont continué à mettre nos utilisateurs au centre de toutes nos actions. Cela signifiait la création de garanties pour protéger les utilisateurs de l'UE -dans toute la mesure du possible- et pour répondre aux nouvelles menaces, y compris de nouvelles ouvertures pour les logiciels malveillants et les virus, les possibilités d'escroqueries et de fraude, et les défis pour s'assurer que les applications soient fonctionnelles sur les plates-formes d'Apple. Néanmoins, ces protections n'éliminent pas les nouvelles menaces créées par le DMA.



Apple reste axée sur la création du système le plus sûr possible dans le cadre des exigences du DMA. Mais, même avec ces garanties en place, de nombreux risques subsistent, et dans l'UE, les changements (apportés par la mise en conformité au DMA) se traduiront par un système moins sécurisé.



Nous limitons ces changements à l'Union européenne parce que nous sommes préoccupés par leur impact sur la confidentialité et la sécurité de l'expérience de nos utilisateurs - qui reste notre étoile du berger. Ces changements sont conformes au DMA, et dans les semaines et les mois à venir, nous continuerons à nous engager avec la Commission européenne, la communauté des développeurs et nos utilisateurs de l'UE au sujet de leurs impacts