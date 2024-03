Quels sont les changements apportés par iOS 17.4 aux développeurs ?

Une mise en conformité au DMA

Les magasins d'apps alternatifs autorisés

Une nouvelle commission

Comment payer ?

des nouvelles API

plus d'une cinquantaine de nouveaux rapports apportant des centaines de nouvelles mesures

Les rapports sont organisés dans les catégories suivantes :



• App Store Engagement - le nombre d'utilisateurs de l'App Store qui interagissent avec l'application d'un développeur ou la partagent avec d'autres

• App Store Commerce - téléchargements, ventes, précommandes et transactions effectuées avec le système sécurisé d'achat intégré de l'App Store

• App Usage - appareils actifs, installations, suppressions d'applications, et plus encore

• Frameworks Usage - l'interaction d'une application avec les capacités du système d'exploitation, telles que PhotoPicker et les Widgets

• Performance - comment vos applications fonctionnent et comment les utilisateurs interagissent avec des fonctionnalités spécifiques

Fin janvier,, et -plus largement- à la façon dont l'App Store et les applications vont fonctionner dans l'Union européenne. Depuis hier, l'ensemble de ces changements sont désormais applicables ! Dans une mise à jour de son site web pour les développeurs, Apple a détaillé ces grands changements.. Histoire de sécuriser un petit peu la chose et de rassurer les utilisateurs, Apple a bien blindé ses nouvelles CGU ( ici ) mais en pratique tout le monde ne pourra pas se le permettre. Ainsi, on note que ces magasins devront justifierauprès d’un établissement financier.En pratique,. Jusqu'à présent un petit flou artistique demeurait : en effet, Apple n'avait pas prévu de retour en arrière en cas d'acceptation des CGV et de perdition du côté obscur de la Force (le sideloading).Dans cette seconde version,. Mais attention pour en bénéficier il ne faudra pas avoir distribué d'application via un autre marché d'applications ou avoir utilisé une méthode de paiement alternatif. Sur ce dernier point, il est probable que la Commission trouve quelque chose à redire...Ensuite,Pour rappel, il s'agit d'une procédure avec macOS Mojave pour les applications distribuées en dehors du Mac App Store dans le but de protéger les utilisateurs des applications malveillantes.Pour introduire ce choix,. Cette dernière va s'appliquer à la fois aux applications distribuées dans l'App Store et par d'autres moyens.Elle va descendre de 30 à 17 % (+ 3 % si elles passent par le système d'achat intégré d'Apple). Quant à eux, les petits développeurs verseront 10 % (avec toujours les 3 % en plus), contre 15 % auparavant.pour les terminaux tap-to-pay ou lorsque le bouton latéral de l'iPhone est enfoncé deux fois. L'option de définition d'un fournisseur de paiement sans contact par défaut est disponible dans l'application Réglages dans l'UE.On pourra y trouver aussi les applications qui ont demandé et se sont vu accorder un accès au paiement sans contact.A cela s'ajoutent des modifications concernantsur l'iPhone pour les applications bancaires.Au total,qui vont permettent d'évaluer les performances des applications ou de trouver des possibilités d'amélioration.