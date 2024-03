Première mise à jour pour l'app Apple Sports ! (à quand la France ?)

Une première maj !

Les notes de version complètes d'Apple Sports version 1.1 :



• Prêt pour le March Madness ? Suivez les tournois de basket-ball masculin et féminin de la NCAA pour des mises à jour en temps réel.



• En commençant par la journée d'ouverture, allez en profondeur cette saison de la MLB avec des mises à jour jeu par jeu, des cotes de paris, des scores de boîte, et plus encore pour toutes vos équipes préférées.



• Les scores finaux sont maintenant triés par ligue.



Une nouvelle app pour les supporters !

En effet,, c'est-à-dire le tournoi final du championnat de basket NCAA (universitaire). Les amateurs de Baseball trouveront également des améliorations au niveau de la MLB (Major League Baseball) à l’occasion de l’Opening Day. La saison régulière débute en effet le 28 mars prochain et se termine le 29 septembre 2024. En plus de tout ceci, les scores des différents matchs sont classés en fonction des diverses leagues.Comme son nom l'indique, l’application mise sur le sport et entend offrirNotons que: les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Au lancement, elle couvrira la MLS (soccer), la NBA (basketball), la NCAA (basketball universitaire), la NHL (hockey), et divers championnats de football comme la Bundesliga (Allemagne), La Liga (Espagne), la Ligue MX (Mexique), la Ligue 1 (France), la Premier League (Angleterre) et la Série A (Italie).: a priori MLB (c'est désormais le cas), NFL, NCAAF, NWSL et WNBA). D’après Apple, il y a une synchronisation avec la rubrique Sport d’Apple News et Apple TV+, sans doute pour renvoyer à des contenus ou des articles en lien.Toutefois comme elle couvre des disciplines en Europe, on peut espérer un déploiement futur.