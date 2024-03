L'IA d'Apple au point mort. Google à la rescousse pour la WWDC ?

Gemini sur l'iPhone ?

Après CarPlay ou les AirPods , autre révélation de Mark Gurman pour bien commencer la semaine ! En effet,. En effet, Google ne réserve pas son IA à ses propres produits, mais le propose également pour alimenter les fonctionnalités de ses applications et services.Selon le journaliste, il y auraitMais rien n'est encore joué, car Cupertino sait aussi user de la concurrence., même si l'IA de Google semble assez bien partie. Si le projet se faisait, ce serait une belle victoire pour Google au vu du très mauvais démarrage de Bard Depuis un certain temps,. Mais l'annonce de ce partenariat voudrait aussi dire que la firme renonce pour le moment à dévoiler une IA maison. Plusieurs explications pourraient être avancées :, une volonté de rester dans la course de l'IA (pour ne pas perdre d'utilisateurs face à la concurrence, notamment Samsung qui a signé avec Google pour son Galaxy S24).Certains pourraient y voir(Tim Cook ?) à ajouter aux déboires de l'Apple Car. D'autres pourraient y voir. En effet ce dernier a été le moteur par défaut de l'iPhone depuis le départ, mais, avec le DMA, ce contrat perd de sa valeur pour les deux partenaires. Cupertino étant contrainte de proposer d'autres solutions par défaut dans iOS 17.4, Google pourrait revoir à la baisse la commission qu'elle lui verse.Il y a trois mois, Tim Cook avait été plutôt direct :Dans les derniers résultats , rappelant qu'Apple investissait énormément de temps et d'efforts dans l'IA, avec peut-être des annonces(suite au lancement du Vision Pro ? en juin, pendant la WWDC ou la présentation d'iOS 18 ?).. Le tout semble se faire en toute quiétude en commençant par acheter les bonnes entreprises afin d’intégrer les bonnes personnes et les bonnes technologies, dansqui. Apple devrait également intégré une IA générative pour d'autres applications, notamment Apple Music, Pages, Keynote et Xcode.. Il s'agit d'un MLLM (pour, ou grand modèle de langage multimodal) capable de traiter des textes et des images. A priori, ce sympathique Furet pourrait déjà, tout en étant plus performant et précis que GPT-4 d'OpenAI.