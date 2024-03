Un miniplayer et des cours en vidéo sur Spotify

Enfin un miniplayer pour Spotify sur Mac et PC !

Des cours en vidéo sur Spotify UK

L’une des tendances que nous avons remarqué est que de plus en plus de personnes commençaient à venir sur Spotify avec l’intention d’apprendre. Et nous avons pensé : comment pouvons-nous utiliser cette idée fondamentale et proposer quelque chose sur ce point ?



Il devient beaucoup plus facile pour nous de trouver les bonnes personnes pour ce cours et de fournir un type de distribution beaucoup plus efficace.

Alors que cette fonction est disponible sur iTunes puis Apple Music depuis des lustres,. Cette petite fenêtre rassemblant les commandes minimum (avec un visuel du titre en cours de lecture, la possibilité d'ajouter un morceau à la bibliothèque, de passer au morceau suivant ou précédent, ou encore de gérer le volume) pourra être redimensionnée (et ainsi afficher davantage de contrôle) et placée où bon vous semble sur votre écran.Cette nouvelle fonction devrait ravir ceux qui souhaitent pouvoir garder un œil sur la lecture en cours sans avoir à maintenir la fenêtre principale ouverte en permanence. Attention toutefois,Si vous êtes abonné et que vous disposez de la dernière version de l'App, une nouvelle icône apparaitra en bas à droite de la fenêtre afin de lancer le miniplayer.Autre nouveauté,. Conçues en collaboration avec la BBC et le spécialiste de l'e-learning Skillshare, ces vidéos abordent différents sujets au sein de quatre catégories (la création de musique, la santé, le business et la créativité) et proposent deux épisodes gratuits avant de devoir passer à la caisse.Selon Mohit Jitani de Spotify :La firme espère ainsi attirer les créateurs de ce genre de vidéos, qui devront alors verser un pourcentage de leurs gains à Spotify en échange de la mise à disposition des cours à un large audience. Si les vidéos sont payantes après un ou deux épisodes (avec un lien afin d'éviter les redevances d'un achat in-App),. Cet ajout inédit chez les concurrents pourrait ainsi aider à faire passer la pilule d'un abonnement plus cher pour profiter de l'audio sans perte et haute qualité.