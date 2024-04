Le pass Navigo sur l'iPhone pour fin mai ?

Le pass ! le pass !

un développement technologique supplémentaire

en cours de finalisation

devrait être opérationnel d'ici fin mai

Oui mais peut-être pas

Va-t-on avoir un jour son pass Navigo sur son iPhone dans les transports franciliens ?Après des années de discussions avec Apple, on y croyait plus, enfin on y croira quand on passera un portique avec !Mais dans unabondamment repris, Ile-de-France Mobilités semble sûre de son annonce. Apparemment, la mise en place du dispositif a nécessitéet se trouve désormaiset(juste après le QR Code pour circuler dans Paris , qui lui arrivera le 10 Mai).En pratique, le pass est déjà possible pour les smartphones Android depuis octobre 2022. Toutefois, il en était différemment pour l'iPhone,. Depuis longtemps elle rechigne à le faire invoquant des questions de sécurité.Mais dans l'histoire, la firme californienne a sa part de responsabilité : en refusant d'ouvrir sa NFC, elle complique sacrément le quotidien et oblige les services publics à conclure des accords spécifiques pour intégrer ces badges.. L'ouverture de la NFC permettra donc de créer son pass virtuel directement dans Wallet.. Mais à l'approche des JO, l'étau se resserre et l'arrivée de cette fonction serait franchement la bienvenue en prévision justement de la désorganisation à venir -ou histoire de ne pas noircir davantage une image déjà bien ternie.