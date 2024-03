Synology simplifie le cloud personnel avec la BeeStation

Synology BeeStation

cloud personnel

Depuis près de vingt ans, Synology est leader dans le domaine des solutions NAS, offrant des fonctionnalités avancées aux technophiles et aux professionnels. Avec BeeStation, nous traitons un besoin différent. BeeStation regroupe tous les éléments essentiels de la gestion et de la sauvegarde des fichiers dans une expérience matérielle et logicielle plus accessible et simplifiée.



Synology annonce aujourd'hui le lancement de BeeStation, un nouveau produit de sa gamme, conçu pour offrir un stockage cloud personnel à tous, en particulier à ceux qui recherchent simplicité et facilité d'utilisation. BeeStation vous permet de sauvegarder, gérer et partager des fichiers en toute flexibilité, sans frais d'abonnement et avec un contrôle maximal de vos données privées.

Une mise ne place en quelques minutes

Après le SSD BeeDrive lancé l'été dernier et conçu pour automatiser les sauvegardes,. S'il ne s'agit ni plus ni moins d'un disque dur accessible depuis internet, ce qui existe déjà depuis belle lurette sous plusieurs formes et chez de nombreux constructeurs, Synology peut compter sur sa bonne réputation, y compris sur la confidentialité des données, ainsi que sur une interface simple et efficace pour tenter de convaincre d'éventuels clients. Selon Lewis Sheng, chef de produit chez Synology :Selon le constructeur,. Le disque dur intégré de 4To pour alors stocker des données qui seront alors accessibles où que vous soyez, avec la possibilité de partager simplement et rapidement cet accès.Il sera possible de créer des espaces privés pour chaque membres, de faire des sauvegardes automatiques de photos et de vidéos à partir de périphériques iOS et Android, d'organiser ces fichiers grâce à l'IA maison, et de sauvegarder depuis Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, ou un volume connecté au port USB intégré.