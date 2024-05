Un bug pour les GIF envoyés depuis un iPhone sur Android

image : u/ForwardMotion6565

Un problème d'iOS ?

Les premiers témoignages semblent avoir fait surface mi-mai, plus ou moins ne même temps que le déploiement de la mise à jour 17.5 d'iOS. Les symptômes sont aussi simples qu'agaçants : les utilisateurs de smartphones AndroidSelon nos confrères de 9to5Google , de nombreux modèles de smartphones Android sont touchés (le bug n'apparait pas entre deux smartphones sous Android, ni sur les messages envoyés depuis Android sur un iPhone), et. Notons que cette dernière n'a pas fait que des heureux avec son souci de photos supprimées qui refont surface Ce problème avec l'affichage de GIF pourrait donc venir d'une compression qui se passe mal du côté de Cupertino et pourrait être réglé via une éventuelle mise à jour. Pour rappel,. Ce changement serait prévu pour l'automne prochain et pourrait bien être une nouveauté d'iOS 18 qui sera présenté à la WWDC 2024 dans quelques jours. N'hésitez pas à nous dire si vous avez été touchés par ce bug dans les commentaires ci-dessous.