Apple et OpenAI (ChatGPT), un CDD pour iOS 18 ?

Une solution temporaire

Près d'un an de collaboration !

la dernière chose dont les gens avaient besoin était un autre chatbot

D'après-aux sources sûres-,. En effet, il servirait à proposer des fonctions d'IA conversationnelles avec iOS 18, et ce, en attendant que Siri soit prêt ou que la firme ait développé ses propres technologies.Pour autant le système ne serait pas figé et l! Cette alliance serait officialisée à la WWDC, lundi prochain, mais, apparemment,Ce n'est pas la première fois que Cupertino a recours à ce genre de montage, à savoir. Le dernier exemple notable est bien sûr la puce Apple Silicone qui équipe désormais les Mac, à la place des Intel.s : ne pas accorder trop de poids à Google qui en a déjà beaucoup (et qui pourrait être contraint par la justice américaine à rompre son contrat avec Apple pour être le moteur par défaut des produits de la pomme). De même, la question financière pourrait aussi avoir son importance : OpenAI aurait pu proposer un meilleur prix !Parmi les autres rumeurs, i, comme Google ou encore Baidu pour équiper les iPhone chinois. Enfin certains évoquent la possible d'un, qui permettrait d'accéder à de nombreuses applications reposant sur l'IA.Ces derniers temps, de nombreuses rumeurs circulent sur un possible partenariat entre Apple et OpenAI pour utiliser GPT avec iOS 18. Toutefois, l'état réel des négociations pourrait être bien plus avancé que cela. D'après. En effet, Redmond a également conclu un accord avec OpenAI, qui fournit les technologies derrière Copilot en échange de l'utilisation de ses centres de données pour alimenter ChatGPT.Récemment, pour discuter de ces préoccupations. On dit que le second aurait demandé des engagements au premier, proposant notamment une réduction des futurs bénéfices d'OpenAI en échange d'un investissement de 13 milliards de dollars dans la start-up.L'équipe d'apprentissage automatique d'Apple aurait rencontré Sam Altman et d'autres membres d'OpenAI. Les deux entreprises auraient par la suite conclu un accord sur l'accès aux API OpenAI pour des tests internes.En pratique, il pourrait aussi s'agir d'un compromis, noué peut-être contre la volonté de John Giannandrea.En effet, le chef de l'IA d'Apple avait déclaré dans un courriel en 2023 que...