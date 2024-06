iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 : voici les fonctions absentes des premières bêtas

iOS 18, iPadOS18, macOS 15 : ces fonctions pas encore dispo

Recopie d'iPhone

Nouvelle App Mail

Safari Highlights

RCS et écran virtuel du Mac sur Vision Pro

Ça c'est de l'écran !

Si vous disposez d'un compte développeur et que vous vous êtes rués sur les bêtas des nouveaux OS, à vos risques et périls, vous avez peut-être remarqué que. Parmi les grands absents, nous trouvons évidemment Apple Intellilgence, mais cela n'a rien d'une surprise, Apple a précisé que ce bouquet de fonctions liées à l'IA n'arriverait qu'à l'automne en version bêta.Pour rappel,. De même et dans un premier temps, il faudra impérativement passer votre appareil en anglais US pour en profiter, le temps que davantage de langues soient prises en charge, ce qui devrait arriver dans le cours de l'année prochaine.Avec la Recopie d'iPhone (iPhone Mirroring dans la langue de Tim), ACette dernière n'est toutefois pas encore disponible au sein de la première bêta. Pour rappel, cette fonction permet d'afficher votre iPhone sur l'écran du Mac, et d'interagir avec ce dernier. Les notifications du smartphone viendront s'ajouter à celles du Mac, et il sera envisageable de cliquer dessus afin d'interagir avec l'App correspondante sur votre iPhone virtuel.Notons que l'audio de l'iPhone passera alors par les haut-parleurs du Mac, qu'il sera possible, et que l'iPhone restera sur l'écran verrouillé pendant ces interactions, permettant également d'afficher le mode E.n Veille. Bref ce nouvel ajout aux fonctions Continuité semble bein pensé et nous avons hâte de pouvoir l'essayer.Autre nouveauté absente,à l'image de ce que propose Outlook.Cette option pourra s'avérer intéressante afin de(dates et horaires pour les déplacements via une compagnie par exemple, ou encore les newsletters).Highlights, la nouvelle fonction de Safari permettant de, que ce soit sur les bêtas iOS 18, iPadOS 18 ou macOS 15 Sequoia.Notons qu'il est toutefois d'ores et déjà possible, la possibilité de passer en mode PiP (Picture in Picture) et de déplacer la vidéo, touten lieu et place de ceux du service hébergeant la vidéo.Enfin,(pour Rich Communication Services), tout comme la possibilité de disposer de l'affichage de l'écran de votre Mac via le Vision Pro(l'équivalent de 2 écrans 4K côte à côte selon Apple, grâce au rendu fovéal calculé par le Mac).