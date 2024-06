Apple étend les messages d'urgence par satellite avec iOS 18

Extension du système d'urgence par satellite

la fonctionnalité Messages par satellite sera disponible dans iOS 18, avec les fonctionnalités satellitaires existantes d’Apple, aux États‑Unis sur l’iPhone 14 (et les modèles plus récents).

Disponibilité et coût

L'option va proposer à l'utilisateur de se connecter au satellite le plus proche directement depuis l’app Messages pour envoyer et recevoir des messages, des emoji et des Tapbacks via iMessage et par SMS.Toutefois dans les petites notes de bas de page, il est indiquéCupertino envisage donc un déploiement géographique en plusieurs étapes.Comme iMessage a été conçu pour protéger la vie privée des utilisateurs,. Pour rappel, la Dynamic Island indique quand on est connecté à un satellite.Les messages par satellite fonctionneront à partir des iPhone 14 et des modèles ultérieurs,. Apple n'a pas précisé s'il y aurait un coût pour les messages par satellite, mais le SOS d'urgence par satellite est gratuit pour tous les utilisateurs d'iPhone 14 pendant un total de trois ans.La firme a précisé qu'elle prévoyait éventuellement de facturer les services par satellite, mais aucun prix n'a été dévoilé.