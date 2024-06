iOS 18 offre un relooking total pour l'app Photos

Un lifting pour se rapprocher du quotidien

sa refonte la plus importante à ce jour

revivre leurs plus beaux moments

L’app Photos bénéficie donc de, précise Apple. Elle a été pensée pour faciliter le quotidien des utilisateurs, à savoir les aider à retrouver facilement une photo, ou encoreSur l'iPhone,. Et honnêtement, c'est un peu déroutant. Une fois que l’on atteint le bas de la pellicule, on peut remonter le doigt vers le haut pour faire apparaître d’autres catégories. De nouvelles collections par thèmes, jour, personne, voyages (et autres) se cachent à cet endroit, avec d'autres possibilités de personnalisation.Enfin,! On peut désormais organiser ses collections, notamment les épingler pour y accéder facilement, et inclure ce qui compte le plus pour chacun dans l’affichage en carrousel.On découvre aussi unqui met en avant les évènements marquants. Celui-ci va s’actualiser tous les jours, mettant l'accent sur les favoris.