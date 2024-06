iOS 18 : de nouvelles options pour le bouton Action des iPhone 15 Pro / Max

Davantage d'options pour le bouton Action

• Mode Silence (activé par défaut)

• Mode Concentration (Ne pas déranger, Conduite, Repos, Travail, Temps pour soi, autres…)

• App appareil photo

• App Dictaphone

• Fonction lampe torche

• App Traduire

• Fonction loupe

• Fonction Accessibilité (à paramétrer)

• Raccourci (à paramétrer)

• Calculette

• Chronomètre

• Alarme

• Ecran d'accueil

• Portefeuille

• Minuterie

• Mode Sombre

• Scannez un QR code

• Chronomètre

• Mode avion

• Données cellulaires

• Partage de connexion

• Télécommande

• Tap to Cash (pour les USA)

• Ping pour trouver son Apple Watch

Sortis en septembre dernier, l' iPhone 15 Pro et l' iPhone 15 Pro Max disposent tous deux d'un bouton. Doté d’un retour haptique, celui-ci propose des informations sur la. Il se situe sur le côté gauche de l’iPhone (écran face à soi) à la place du commutateur activant la sourdine / mode vibreur -avec ou sans sonnerie en fonction de ses préférences. Jusqu'à présent,, dont la possibilité de créer son propre raccourcis :Dans iOS 18 beta 1, Apple a décidé de décupler les possibilités de ce bouton en y. On trouve ainsi :. En effet, les développeurs tiers peuvent désormais fournir de nouvelles options sur le centre de contrôle, accessibles via le bouton Action. En outre, si celui-ci reste l'apanage des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, il est question que l'ensemble de la gammes des iPhone 16 (les quatre modèles donc) puisse en bénéficier.